Simona Halep a povestit, într-un interviu pentru The Guardian, despre faptul că tot ceea ce a făcut în viaţă a fost pentru tenis, subliniind că peste zece ani îşi doreşte să aibă o familie, cu trei copii.

„Tot ce am făcut în viaţă, până acum, a fost doar pentru tenis. Nimic altceva nu a contat. Poate a fost prea mult, poate de asta am suferit. Dar acum nu mai am nicio presiune, mă simt mai uşoară, mai bine. Nu aş fi fost atât de relaxată dacă nu aş fi câştigat Roland Garros”, a spus Halep.

