Numărul 1 mondial în clasamentul WTA, Simona Halep, a acordat un interviu publicaţiei britanice The Guardian, în care vorbeşte de evoluţia ei din ultimul an, despre câştigarea Roland Garros şi despre Darren Cahill.

“Tot ce am făcut în viaţă, până acum, a fost doar pentru tenis. Nimic altceva nu a contat. Poate de aceea a fost prea mult. De aceea am suferit”, se destăinuie Simona Halep jurnalistului de la The Guardian, la Bucureşti, înainte de plecarea spre Australia.

“Mi-am dedicat mie însămi 100% atât de mulţi ani. Acum am câştigat un Grand Slam şi am început să mă bucur mai mult de viaţă. Îmi place să ies în oraş, să îmi fac prieteni. Sunt mult mai deschisă. Înainte să... citeste mai mult

