Simona Halep este încrezătoare că poate câştiga al doilea turneu de Mare Şlem din carieră. Înaintea meciului din turul 3 al Wimbledon, unde o va întâlni pe Su-Wei Hsieh (Taiwan, 48 WTA), sportiva noastră a declarat, într-o conferinţă de presă, că are forţa să câştige trofeul.

"Încerc să mă adaptez pe această suprafaţă cât mai mult posibil. Am curajul să spun că poate am o şansă de a câştiga acest titlu, dar nu vreau să mă concentrez pe asta. Vreau să mă concentrez pe fiecare meci. Dacă mă voi califica în finala turneului, va fi o mare provocare", a declarat Simona Halep.

