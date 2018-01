Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, că se simte încărcată şi pregătită înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open.

"Am avut patru săptămâni de vacanţă. Am ieşit aproape în fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am gândit deloc la tenis, nu am făcut nimic, nu m-am gândit deloc la locul 1 WTA'', a spus Halep pentru WTA Insider.

"Acum, că sunt numărul unu mondial, în România e multă lume în jurul meu. Am ieşit la restaurant şi patronii au plătit nota, totul s-a schimbat, ca să fiu sinceră", a mărturisit Halep. "Darren (Cahill, n. red.) a ieşit cu mine la cină - a stat vreo 12 zile în... citeste mai mult

