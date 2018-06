Simona va juca sâmbătă, de la ora 16.00 în compania americancei Sloane Stephens, în finală la Roland Garros şi pare destul de relaxată înaintea acestei confruntări. "Simt că am muncit bine, că am făcut ceea ce a trebuit, sunt la un nivel ridicat şi mă bucur că sunt şi sănătoasă, nu am niciun fel de problemă. O să încerc să mă concentrez pe jocul meu, cum am făcut la acest turneu în fiecare meci. Va trebui să rămân calmă pe tot parcursul meciului pentru că este o provocare imensă şi o şansă mare. Vreau... citeste mai mult

