Prestigioasa publicaţie britanică The Guardian a realizat un amplu interviu cu liderul WTA, Simona Halep, intitulat "Visul meu a fost să fiu cea mai bună. Am făcut totul pentru tenis". Sportiva vorbește deschis despre experiența de lider mondial, despre operația de micșorare a sânilor făcută cu ani de zile în urmă, despre antrenor și despre felul în care a schimbat-o câștigarea primului Grand Slam din carieră.

Simona Halep s-a reîntâlnit cu Darren Cahill la Sidney EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: | GALERIE FOTO "Tot ce am făcut în viaţă, până acum, a... citeste mai mult

acum 36 min. in Actualitate, Vizualizari: 8 , Sursa: TVR in