Simona Halep s-a calificat, miercuri, in sferturile turneului de la Dubai dupa o victorie in doua seturi obtinuta in fata Lesiei Tsurenko, scor 6-3, 7-5.

Primul set a fost unul al break-urilor. Nu mai putin de sase din noua game-uri disputate, patru obtinute de Halep si doua de Tsurenko.

Halep a preluat initiativa cu break (2-1) si a avut o serie de zece puncte castigate la rand inainte de a-si ceda surprinzator serviciul intr-un game de la 30-0.

Ucraineanca a revenit la 2-2, dupa care Halep s-a desprins la 5-2, cand a ratat sansa de a inchide setul pe propriul serviciu comitand o dubla... citeste mai mult