Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a anunţat, marţi, că îşi doreşte să câştige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 şi să fie portdrapelul României.

"Sunt onorată să fac parte din lotul olimpic al României. Mai este ceva timp până la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar eu sper să fiu aptă şi să mă calific. Am jucat la Londra acum două ediţii şi a fost foarte frumos, emoţionant şi foarte diferit de ceea ce facem noi în fiecare zi. Tenisul este un sport individual, dar atunci când am jucat la Jocurile Olimpice a fost cu totul şi cu totul altceva. Au fost emoţii cum nu am mai întâlnit şi sper ca acum... citeste mai mult

