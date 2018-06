Simona Halep a scris istorie sâmbătă, atunci când şi-a trecut în cont primul turneu de Grand Slam al carierei cu scorul 3-6, 6-4, 6-1, la Roland Garros. Sponsorul Nike a pus la loc de cinste performanţa sportivei noastre.

Sponsorul tehnic al celei mai bune jucătoare din lume a închiriat un panou uriaş chiar în Madison Square Garden, din New York. Poza cu Halep a fost însoţită de un mesaj special: "You never forget your first (Nu îl uiţi niciodată pe primul)".

Halep se află sub contract cu Nike din luna februarie a acestui an. Duminică, a doua zi după victoria uriaşă de la... citeste mai mult

