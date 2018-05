Sambata, 19 Mai, 09:20

Jucătoarea franceză Caroline Garcia a recunoscut superioritatea Simonei Halep, care a învins-o în sferturile de finală de la Roma, scor 6-2, 6-3.

Meciul dintre Simona Halep și Maria Sharapova va fi în această seară, de la ora 18:00, în direct la TV Digi Sport și liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro; Simona Halep și Maria Sharapova s-au mai întâlnit până acum de 8 ori, iar în 7 rânduri s-a impus rusoaica. "Este o înfrângere clară. Halep a jucat foarte bine, dar şi eu am făcut o grămadă de greşeli. Ea a avut un joc precis şi m-a neutralizat complet. Nu am putut să-mi exprima jocul, nu am reuşit să... citeste mai mult

