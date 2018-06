Simona Halep-Gabriela Firea: 6-0;6-0 Fara indoiala, Simona Halep merita sa i se dedice un eveniment ochi in ochi cu admiratorii sai si cu micul-mare trofeu castigat la Roland Garros pe masa.

L-a organizat Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si foarte, foarte bine a facut! Bravo! Iar, daca doamna care conduce institutia si a carei datorie chiar era sa-l organizeze (asa cum pune in scena n concerte cu multi artisti platiti din bugetul primariei) nu ar fi tinut mortis sa bage capul in poza era si mai bine. Mai ales pentru domnia sa. Asa, s-a lasat cu huiduieli. Asa se intampla cand nu-ti aduce partidul oameni la fileu, pe "hardul" din