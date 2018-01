Fosta mare jucătoare Chris Evert (63 de ani), una dintre admiratoarele Simonei Halep, a prefațat duelul.

"Oh, Simona Halep. A salvat trei mingi de meci, dar uite cum continuă. Simona o va învinge pe Pliskova, asta e alegerea mea. După ce am văzut până acum, Simona Halep joacă cel mai bun tenis al său.

A avut o perioadă foarte bună de pregătire și, pe lângă faptul că joacă un tenis bun, pare foarte bine din punct de vedere mental, capabilă să treacă peste orice obstacol. Nu are frică de nimic de când a ajuns pe primul loc în clasamentul WTA.

Vă spun cu mâna pe inimă, Simona e prima mea favorită la câștigarea Australian Open. Sunt gata să pariez cu oricine că va

