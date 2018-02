Specialiştii speculează că această cooptare a lui Halep ar putea fi o manevră a celor de la Nike de a pune presiune pe Şarapova să semneze o nouă înţelegere.

Semnarea unui contract pentru Simona cu aceată firmă e iminentă, discutându-se de o sumă între 1,7 milioane şi 2 milioane de euro pe an. În acest moment rusoaica are un contract de 70 milioane de dolari cu Nike, semnat în 2010, pentru o perioadă de 8 ani. Astfel, în 2018, rusoaicei îi expiră înţelegerea. Nike o doreşte în continuare, dar pentru o sumă mult mai mică.

ieri, 22:04 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Realitatea in