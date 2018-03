Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, după ce a fost învinsă în penultimul act de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-0.

"Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am ajuns până în semifinale. Am venit după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat.

Îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala.

Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Antena 3 in