Simona Halep a vorbit despre momentul tensionat pe care l-a avut cu antrenorul australian Darren Cahill in timpul meciului cu Petra Martic, din sferturile de finala de la Indian Wells.

Dupa ce i-a spus lui Cahill ca "nu va face nimic" pentru a castiga meciul, Simona a recunoscut la conferinta de presa ca l-a chemat pe antrenor doar pentru a se descarca si a se calma, ceea ce i-a si reusit.

"Stiam ce mi-a spus, dar am vrut sa-l chem sa ma calmeze, ceea ce s-a intamplat dupa ce am pierdut urmatorul game. Dupa aceea mi-am dat seama ca ceva nu este in regula si ca trebuie sa ma calmez. Mi-a spus ca trebuie sa... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Jurnalul National in