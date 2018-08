Simona Halep s-a calificat in sferturi la Montreal. Numarul unu mondial a trecut in doua seturi de invingatoarea Soranei Carstea, Venus Williams. In sferturi la Rogers cup, Halep o va intalni pe Caroline Garcia

Simona Halep, în sferturi la Montreal EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Simona Halep a trecut peste oboseala partidei de peste trei ore cu Pavlyucenkova și a început perfect meciul cu Venus Williams.

Cu un break, numărul 1 mondial s-a distanțat la 2-0, apoi partida a fost întreruptă din cauza ploii. Reluat după numai 15 minute, meciul a continuat cu același scenariu.

Incomodată de problemele de la genunchiul drept,... citeste mai mult

azi, 09:37 in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: TVR in