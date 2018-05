Duminica, 20 Mai, 16:35

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a pierdut clar finala turneului de la Roma, 0-6, 4-6, cu ucraineanca Elina Svitolina, 23 de ani, locul 4 WTA. (Detalii aici).

După festivitatea de premiere, Simona a analizat pe larg, în cadrul unei conferințe de presă, înfrângerea categorică suferită în fața Svitolinei.

"Elina a fost solidă. Este solidă de fiecare dată când joc împotriva ei. A fost un meci bun făcut de adversara mea, cu siguranță că merită victoria. Cred că am fost puțin cam rigidă astăzi. Nu am putut sta în raliuri și am ratat foarte mult. Nu am putut să alerg, mușcii mei au fost puțin...