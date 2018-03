"Nu știu cum am câştigat. Am luptat până la capăt, am refuzat să pierd!" a declarat Simona Halep, după victoria greu obținută în fața croatei Petra Martic, 6-4, 6-7 (5), 6-3, după două ore și 23 de minute.

Victorie muncită pentru Simona Halep Halep nu a fost scutită de emoții în sfertul cu Martici. Croata a condus cu 3-1 în decisiv, dar Simona a revenit și a obținut calificarea în penultimul act.

Sfertul contra croatei Martici a început bine pentru Simona. Numărul 1 mondial și-a trecut în cont breakul, consolidat imediat cu serviciul câștigat. Halep a avut 4-2 pe tabelă și, cu

