Jucătoarea Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, a declarat, sâmbătă, după câştigarea turneului de la Roland Garros, primul de Mare Şlem din carieră, că a visat la acest moment de când a început să joace tenis.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e un oraş special pentru mine. Sloane e o jucătoare foarte bună, foarte puternică. E dificil să joc contra ei", a spus Halep, pe teren, imediat după încheierea finalei cu americanca Sloane Stephens.... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Jurnalul National in