Simona Halep a avut un meci extrem de greu cu croata Petra Martic în sferturile de finală ale turneului de la Indain Wells, unde s-a impus cu 6-4, 6-7, 6-3, la capătul unui joc care a ținut două ore și 25 de minute.

Ulterior, la conferinţa de presă, Simona a explicat că principalul scop pentru care l-a chemat pe Darren Cahill pe teren a doua oară a fost acela de a se calma. "Când l-am chemat, mi-a spus că am vorbit când am fost egalată la seturi. Şi ştiam ce mi-a spus, dar voiam doar să mă calmez, ceea ce s-a întâmplat după ce am pierdut game-ul următor. Atunci mi-am... citeste mai mult

