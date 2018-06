Australianul a dus-o pe Simona să se antreneze alături de conaţionalul său, Leyton Hewitt. Românca nu se aştepta şi a postat un mesaj de mulţumire, alături de o fotografie, pe contul său de Instagram.

My coach made a big surprise for me today! I was so lucky to have a practice with @lleytonhewitt89 and he was soooooo nice citeste mai mult

