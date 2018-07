Simona a acuzat oboseala fizică şi mentală acumulată de la începutul sezonului şi a precizat că îşi va lua o vacanţă. De asemenea, Halep şi-a fixat şi obictivul pentru US Open, ultimul Mare Şlem al anului.

„Sunt obosită mental, pentru că am avut un an extrem de încărcat. Am câştigat un turneu de Grand Slam şi am jucat o altă finală, la Australian Open. Chiar dacă au trecut mai bine de 5 luni de atunci, toată presiunea e încă în corpul meu. Vreau să fac orice altceva decât tenis. Vreau să mă relaxez, pentru că am dat totul pentru tenis în ultima perioadă. Vreau să... citeste mai mult

