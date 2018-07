Simona Halep a fost eliminată în turul 3 de la Wimbledon de Su-Wei Hsieh (Taiwan, 48 WTA), scor 6-3; 4-6; 5-7, iar după meci a identifcat principalele cauze ale prestaţiei slabe. Liderul mondial a declarat că nu a stat bine la capitolul mental.

Simona a acuzat oboseala fizică şi mentală acumulată de la începutul sezonului şi a precizat că îşi va lua o vacanţă. De asemenea, Halep şi-a fixat şi obictivul pentru US Open, ultimul Mare Şlem al anului.

„Sunt obosită mental, pentru că am avut un an extrem de încărcat. Am câştigat un turneu de Grand Slam şi am jucat o altă... citeste mai mult