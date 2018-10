Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnată de către WTA cea mai bună jucătoare a anului 2018, într-un eveniment organizat la Singapore. Este pentru prima dată când jucătoarea de tenis din România câştigă acest trofeu.

Simona Halep a postat ulterior un mesaj în care spune că pentru ea a fost „cel mai bun an”. În imaginile postate, Simona apare într-o rochie neagră şi elegantă, cu trofeul în mână.

View this post on Instagram Best year ever ❤️?☺️ #thankstomyfans @andrewkrasny ?

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Oct 19, 2018 at 8:19am PDT

Sursă: Mediafax