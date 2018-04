Simona Halep (1 WTA) a acordat un interviu pentru revista Elle şi a vorbit despre relaţia aproapiată de prietenie pe care o are cu Ion Ţiriac. Liderul mondial a dezvăluit că, în copilărie, se gândea că va fi o jucătoare bună de tenis doar când miliardarul român va veni să vadă un meci special pentru ea. Acest lucru s-a întâmplat, Ţiriac fiind unul dintre oamenii apropiaţi Simonei.

"Mi-a plăcut mereu să admir şi să fiu inspirată de români. Vă spun o mică poveste pe care nu am mai zis-o până acum. Când eram junioară, mă gândeam şi spuneam că o să consider că sunt o jucătoare bună de tenis atunci când domnul Ţiriac va veni personal şi se va uita special... citeste mai mult