Campioana Simona Halep, numărul unu mondial în tenis, a făcut dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei.

Sportiva şi-a amintit de momentul când a pierdut finala de la Rolland Garros în 2017.

„În 2017, când am plecat spre Paris, m-am accidentat la Roma, am avut o entorsă la gleznă, dar nimic nu m-a oprit şi mi-am spus că vreau să joc turneul, deşi echipa şi familia mi-a spus că ar trebui să renunţ la Rolland Garros. Am jucat meciuri grele, cert este că în finală am condus mult, am avut set 3-1, însă Ostapenko a fost mai încrezătoare, nu... citeste mai mult

