„Cred că a jucat foarte bine, iar când eu mă aflam la cârma jocului, ea a jucat fără teamă, iar eu simţeam că joacă mai bine. A fost dificil pentru mine să închid seturile, dar chiar sunt mândră că am făcut-o, a fost şi un pic cam frig, deci condiţiile n-au fost foarte uşoare azi. Cred că a fost un tenis de nivel bun pentru amândouă, am jucat OK”, a spus Simona Halep la conferinţa de presă de după meci.

Ea a dezvăluit apoi ce crede ea că face diferenţa în tenisul actual „Cred că acum în tenis cea mai importantă parte este cea mentală. Aşa că am lucrat câţiva ani, cred că... citeste mai mult

