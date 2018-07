Simona Halep a declarat, miercuri, că din punctul său de vedere, cea mai dificilă adversară din circuit, pe toate suprafeţele, este Angelique Kerber.

Halep, liderul WTA, a precizat că prima jumătate a anului 2018 a fost cea mai intensă din cariera sa.

„Începând cu turneul de la Shenzhen, câştigând simplu şi dublu, după aceea a fost maratonul de la Australian Open, pot să spun că a fost cea mai intensă jumătate de an. A fost un început de an foarte frumos, cu multă încredere, am fost foarte aproape să câştig un grand slam, nu am reuşit a treia oară, am fost demoralizată un pic, dar am simţit că momentul o să vină şi acest lucru mi-a dat încredere şi mi-a dat putere... citeste mai mult

