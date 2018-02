"Îmi pare rău că nu pot să joc, am venit să simt atmosfera. Piciorul meu nu este vindecat, am făcut ieri un control, trebuie să stau cu un bandaj. Nu pot să spun în ce stare sunt. Pe vineri, sâmbătă, voi şti. Mi se pare corect ca jucătoarele mai în formă să joace. Există posibilitatea să nu joc la Doha. Dacă piciorul va fi bine când o să scot bandajul... Dar există posibilitatea să nu joc", a spus Halep la conferinţa de presă.

Constănţeanca a vorbit despre fanii care şi-au cumpărat bilete pentru meciul de FedCup şi le-au vândut când au aflat că Simona nu va juca.

"Mă bucur că au cumpărat bilete, am auzit că sunt foarte mulţi fani care vin să... citeste mai mult

