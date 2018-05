Simona Halep a reușit să o învingă pe Maria Șarapova și s-a calificat în finală la Roma. Românca a explicat care a fost momentul cheie al meciului.

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat și e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câștiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. On court coaching-u a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep, la Digisport.

