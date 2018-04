Simona Halep despre scandalul din sanul echipei Romaniei de Fed Cup

Simona Halep a tinut sa remarce cateva lucruri despre discutiile care au existat in sanul echipei nationale de Fed Cup a Romaniei, dupa ce antrenorul Florin Segarceanu a ales-o pe Irina Begu sa joace in prima zi a partidei cu Elvetia.

Romania a castigat aceasta intalnire cu 3-0, calificandu-se in Grupa Mondiala I, dar Simona Halep, dupa partida castigata cu Patty Schnyder, a tinut sa lamureasca mai multe detalii, printre care si ideea ca s-ar fi implicat in alegerea echipei de start:

„Nu eu am ales echipa. Sa fie clar acest lucru. Chiar daca as putea sa fac acest lucru, nu este genul meu. Sunt liderul echipei, dar niciodata nu am spus ce sa faca celelalte fete.... citeste mai mult

