Despre French Open şi cele două finale pierdute. După cum se spune, fără resentimente. Am câştigat trofeul la juniori aici. Este aproape de ţara mea. Iubesc Parisul, să fiu aici şi să vizitez oraşul. Poate voi locui aici într-o bună zi. Iubesc totul în legătură cu acest turneu.

Despre finala pierdută cu Şarapova. După meci nu am fost foarte tristă, ştiam că Şarapova este o jucătoare mare şi o mare campioană. Nu spun că nu eram încrezătoare, dar nici că ştiam că voi câştiga. Eram undeva la mijloc şi echilibrul era foarte bun. Am fost bucuroasă. Nu m-am supărat.

Despre jocul ei. Încerc să joc perfect şi...

