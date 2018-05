Simona Halep este în turul doi la Madrid după victoria cu Ekatrina Makarova. Înaintea acestui joc, Simona a vorbit despre cum a reuşit să depăşească anumite piedici de ordin mental.

"Românii sunt oameni foarte talentaţi şi muncesc din greu. Dar în acelaşi timp nu avem mare încredere în forţele proprii şi ne gândim mereu la partea negativă. Mereu începem cu «nu», niciodată cu «da». Aşa că încerc să lupt cu asta. Am făcut o treabă bună în ultimii ani. Este doar vorba de mentalitate. Dacă vom crede mai mult în noi, va fi mai bine.

Darren a avut un rol foarte mare. Are o mentalitate total diferită faţă de cea a noastră şi este foarte relaxat. Am lucrat de... citeste mai mult

azi, 06:37 in Sport, Vizualizari: 55 , Sursa: Adevarul in