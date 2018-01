Vineri, 05 Ianuarie, 16:57

Simona Halep s-a calificat și în finala probei de dublu de la Shenzen, alături de compatriota Irina Begu. La finalul meciului, liderul din clasamentul WTA a lăudat-o pe Begu pentru prestația din meciul din semifinala de dublu.

"Cred că am jucat foarte bine la simplu, a fost un meci dificil. Amândouă am făcut un meci foarte bun. Sunt bucuroasă că am câştigat. Nu a fost uşor. La fel şi în proba de dublu. Irina a jucat foarte bine şi cred că ea a câştigat meciul. A fost mai... citeste mai mult