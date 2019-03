Simona s-a impus în trei seturi, scor 5-7, 7-6, 6-2 şi va juca în optimi cu Venus Williams, din SUA. La conferinţa de presă, Simona a vorbit şi despre colaborarea cu Daniel Dobre, dar a precizat că niciun antrenor nu se compară cu Darren Cahill.

Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să câştig partida, mai ales că am depus mult efort. Spre sfârşit, ea a obosit puţin şi eu am ridicat nivelul, am devenit mai agresivă.

În primele două seturi a fost mai greu, pentru că a servit foarte tare, dar şi dreapta, reverul, slice-ul i-au funcţionat foarte bine şi mi-a fost greu să fac puncte.

Ştiam că va fi poate cel mai complicat meci de aici pentru că e puternică,... citeste mai mult

azi, 09:20 in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in