Simona Halep s-a calificat, joi, în turul 3 la Wimbledon, după ce a învins-o pe Saisai Zheng, locul 126 WTA, scor de 7-5, 6-0. Românca susține că se simte pregătită pentru meciul următor, cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 48 WTA.

”Da, a fost un prim set greu. A schimbat ritmul, a jucat des slice, dar apoi am început să simt mingea, nu am mai greșit în setul 2, am încercat să lovesc mai moale, să nu mai risc. Mă simt bine, simt mai bine mingea, dar nu știi niciodată pe suprafața asta. Voi fi pregatită, voi crede în șansa mea”, a spus Simona Halep,... citeste mai mult

acum 31 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Antena 3 in