Simona Halep va avea un sezon de hard extrem de încărcat. Dacă pe iarbă a intrat direct la Wimbledon și lipsa meciurilor a costat-o, liderul WTA va juca 3 turnee importante înainte de a lua startul la US Open.

Simona Halep i-a anunțat pe organizatori că va participa la turneul de la New Haven, asta după ce inițial anunțase că va juca doar la Montreal și Cincinnati. Românca a cerut şi a obţinut un wild-card, astfel că va fi prezentă la competiţia care precede US Open.

”Sunt foarte bucuroasă să mă întorc aici, vă mulţumesc pentru oportunitate. Am nişte amintiri superbe din 2013, când m-am impus. M-am simţit mereu excelent şi îmi face plăcere să joc în faţa fanilor. Turneul aduce... citeste mai mult

azi, 09:25 in Sport, Vizualizari: 44 , Sursa: A1 in