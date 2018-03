Simona Halep (1 WTA) a revenit în ţară după eliminarea de la Miami. Liderul mondial a terminat sezonul pe hard şi va lua o pauză până să mai joace la un turneu. Simona va intra din nou pe zgură şi spune că nu are nicio teamă în privinţa punctelor pe care le are de apărat, peste 3.000. Halep e conştientă că nu a avut un sezon prea reuşit pe hard, scrie prosport.ro

„Nu a fost o perioadă prea reuşită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport