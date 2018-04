Într-un interviu acordat pentru revista Elle, Simona Halep a vorbit depre începuturile ei în tenis şi cât de timidă era.

„Nu prea am episoade din copilărie care nu sunt legate de tenis, pentru că toată a fost pe teren, în turnee. Nu mai ştiu exact ce vârstă aveam (8-10 ani), mergeam la turnee şi îmi era ruşine să mă încălzesc înainte de meciuri. Mergeam undeva în spatele terenurilor şi într-un colţ mă încălzeam. Am fost un copil foarte timid", a declarat Simona Halep.

Ea a publicat pe contul ei de twitter o nouă imagine şi a spus cât de bine s-a simţit când a realizat acest pictorial.



I had the best time doing this photo shoot. Thank you Elle Romania citeste mai mult

