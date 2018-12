Ziariştii americani menţionează că Halep încasează doar 1,7 milioane de dolari pe an din partea gigantului american. Suma este derizorie dacă o comparăm cu cea încasată de Maria Sharapova, care a primit între 2010 şi 2018 70 de milioane de dolari de la aceeaşi companie (circa 9 milioane de dolari pe an), iar acum îşi negociază prelungirea înţelegerii.

Rafael Nadal, un alt sportiv care are contract cu Nike, primeşte 10 milioane de dolari pe an, de aproape 6 ori mai mult decât Simona Halep. Roger Federer a încasat şi el 10 milioane de dolari pe an de la firma americană, între 2008 şi 2018, înainte ca elveţianul să semneze înţelegerea cu Uniqlo, până în 2028, si de la care va... citeste mai mult

