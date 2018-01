„Finală minunată. Ambele jucătoare au dat totul într-un meci de aproape trei ore. S-a făcut istorie, fiind primul trofeu de grand slam al lui Wozniacki și primul obținut de o daneză. În plus, ea îi ia primul loc în clasament adversarei sale învinse Simona Halep. Aceasta din urmă a arătat curaj, dăruire, hotărâre și luptă. A promis că se va întoarce pentru a câștiga primul său trofeu de Grand Slam. Și cine s-ar îndoi că poate reuși asta?”, a scris jurnalul australian The Age.

BBC.com a notat: “Ce finală! Iar Caroline Wozniacki este o câștigătoare merituoasă, dar ce rol a trebuit să joace Simona Halep în... citeste mai mult

ieri, 21:16 in Sport, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in