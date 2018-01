Halep a început cu dreptul şi setul al doilea, a luat primul ghem, dar în ghemul al doilea, la 30-30, a alunecat şi s-a accidentat la gleznă, conform Agerpres. După ce a primit îngrijiri, liderul mondial a putut continua, a făcut break, iar apoi şi l-a consolidat (3-0). Simona a jucat în continuare exact, fără să forţeze, a profitat la maximum de erorile adversarei şi a încheiat setul cu 6-1.

"Nu am început bine meciul, dar am luptat. Mi-am zis că trebuie să cred în mine, pentru că voi câștiga meciul. Mi-am deschis terenul și totul a ieșit bine. Am fost speriată de accidentare,

