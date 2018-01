Sambata, 27 Ianuarie, 09:19

Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joacă astăzi de la 10:30 în finala Australian Open. Fanii danezi au luat cu asalt arena Rod Laver cu o oră înaintea partidei.

Partida poate fi urmărită în format liveTEXT AICI și în direct pe Eurosport 1. Caroline Wozniacki a ieșit la încălzire cu doar câteva minute înaintea finalei de la Australian Open, iar fanii danezi din complexul din Melbourne au creat o atmosferă demnă de cel mai important meci din cariera actualului număr 2 WTA.

