Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, vor juca sâmbătă, de la ora 10:00, în finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe Eurosport.

Pentru Halep, meciul contra lui Wozniacki va fi o premieră la Australian Open. Daneza este singura jucătoare care joacă împotriva Simonei la Melbourne și care are palmares pozitiv contra româncei.

Simona Halep și Caroline Wozniacki au șase meciuri directe, iar daneza are patru victorii. În plus, Wozniacki a câștigat ultimele trei partide oficiale, ultimul în 2017, la Turneul Campioanelor.

