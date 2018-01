Joi, 25 Ianuarie, 21:05

Simona Halep a anunțat în două rânduri de când e la Australian Open că după acest turneu își va lua o mică vacanță, absentând astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasă și pun presiune pe liderul mondial.

Organizatorii turneului din Rusia speră s-o convingă pe jucătoarea noastră să vină la competiția lor și au postat un mesaj pe contul lor de Twitter.

"Simona Halep și Caroline Wozniacki se vor lupta pentru titlul de Grand Slam de la Australian Open. Le așteptăm pe ambele finaliste la Sankt Petersburg", au scris organizatorii turneului pe contul de Twitter.

Simona Halep and Caroline Wozniacki will fight for... citeste mai mult