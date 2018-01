Joi, 25 Ianuarie, 21:54

Elise Mertens (37 WTA) a fost eliminată de Caroline Wozniacki (2 WTA) în semifinalele Australian Open, scor 3-6, 6-7 și a dat declarații măgulitoarea la adresa danezei.

Finala dintre Halep și Wozniacki se joacă sâmbătă, în jurul ore 10:30, și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. "A fost atât de bună azi. A servit excelent, a fost foarte agresivă. Am dat totul până la ultimul punct. Ea a fost clar mai bună decât mine. Mental m-am descurcat bine, dar am fost dominată fizic.

Sentimentele sunt împărțite. Am ajuns pentru prima dată în semifinale, nu am cum să nu mă... citeste mai mult