Avionul în care se află Simona Halep cu trofeul e la Roland Garros a ajuns în România.

La salonul oficial va avea loc primirea campioanei românce. Acolo se află și președintele Federației Române de Tenis.

În această seară, începând cu ora 20, sportiva va prezenta publicului trofeul pe care l-a primit în capitala Franţei.

Ceremonia va avea loc la Arena Naţională, iar intrarea este liberă.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită... citeste mai mult