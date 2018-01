Romanca de 21 de ani a trecut in 3 seturi de numarul 15 mondial in primul tur al turneului de la Doha. Dupa ce Monica Niculescu a ajuns luni in turul doi al turneului ce se desfasoara in Quatar, acelasi lucru l-a reusit si Simona Halep. Romanca de 21...

A1, 14 Februarie 2012