Simona a recunoscut că nu a fost luată chiar prin surprindere de decizia australianului. "Nu ştiam mai demult, dar bănuiam pentru că am mai avut discuţii. Ştiam că băiatul lui este în an final şi trebuie să meargă la Universitate, ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut atâţia ani în circuit, am înţeles şi am respectat decizia. Familia întotdeauna este pe primul plan", a spus Simona Halep.

Halep a dezvăluit că nu a negociat cu niciun antrenor şi că deocamdată analizează variantele la îndemână.

citeste mai mult

azi, 08:20 in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in