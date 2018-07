Simona a pierdut cu 6-3, 4-6, 5-7, după ce a avut o minge de meci şi pleacă acasă după prima săptămână. Vizibil afectată de eliminare, Halep a declarat la conferinţa de presă că a avut probleme."Ştiam că e o jucătoare care mixează ritmul, mi-a fost greu să joc împotriva ei pe iarbă. Totuşi am avut 5-2 şi minge de meci, dar lucrurile nu au mers în direcţia mea. Ea a meritat să câştige pentru că a făcut mult mai multe lucruri bune pe teren decât mine. Deocamdată nu pot juca cel mai bun tenis al meu la Wimbledon, dar sper ca în următorii ani să-mi îmbunătăţesc jocul şi să obţin un rezultat mai bun.

Ca joc am fost bine, am dat tot ce am... citeste mai mult

azi, 08:26 in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in